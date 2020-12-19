Арбитр Федотов: Заболотный обманул Мешкова, Евгеньева можно было не удалять

Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Виталия Мешкова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Динамо» (2:0).

«Всё протекало хорошо. Отменили гол «Динамо» за миллиметровый офсайд. Но мне не понравилась вторая жёлтая карточка Евгеньеву. На мой взгляд, Заболотный обманул Мешкова. Скорее всего, на 64-й минуте никакого контакта между ним и Евгеньевым не было. Заболотный увидел защитника, который уже поставил ноги на землю, сделал кувырок, схватился за ногу, за что Мешков удалил Евгеньева. Можно было не удалять, а просто назначить штрафной удар. Так что здесь не соглашусь с Мешковым, поэтому ему оценка — 7,9», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.