Арбитр Федотов: Заболотный обманул Мешкова, Евгеньева можно было не удалять
Арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Виталия Мешкова в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Динамо» (2:0).
«Всё протекало хорошо. Отменили гол «Динамо» за миллиметровый офсайд. Но мне не понравилась вторая жёлтая карточка Евгеньеву. На мой взгляд, Заболотный обманул Мешкова. Скорее всего, на 64-й минуте никакого контакта между ним и Евгеньевым не было. Заболотный увидел защитника, который уже поставил ноги на землю, сделал кувырок, схватился за ногу, за что Мешков удалил Евгеньева. Можно было не удалять, а просто назначить штрафной удар. Так что здесь не соглашусь с Мешковым, поэтому ему оценка — 7,9», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Арбитр Федотов оценил работу судьи Карасёва в матче «Зенит» — «Спартак»
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
18:19
-
18:10
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:34
-
17:26
-
17:23
-
17:18
-
17:17
-
17:08
-
17:05
-
16:57
-
16:52
-
16:29
-
16:27
-
16:24
-
16:09
-
16:08
-
16:04
-
15:56
-
15:52
-
15:45
-
15:41
-
15:41
-
15:22
-
15:22
-
15:19
-
14:51
-
14:43
-
14:20
-
14:19
-
13:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам