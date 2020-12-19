Экс-наставник «ПСЖ» Лоран Блан назначен главным тренером в катарский клуб «Аль-Райян»
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан продолжит карьеру в Катаре. 55-летний французский специалист возглавил «Аль-Райян». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что в тренерский штаб Блана также войдёт бывший футболист «Монако» и «Марселя» Франк Пасси.
Последним клубом в тренерской карьере Блана был «Пари Сен-Жермен». Специалист покинул его в 2016 году. В качестве тренера Блан четыре раза выигрывал чемпионат Франции: один раз — в составе «Бордо» (сезон-2008/2009), трижды — в составе «Пари Сен-Жермен» (сезон-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Выступая за национальную команду Франции, Блан становился чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000).
Лоран Блан: я вернусь в футбол, но в детский
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
19:41
-
19:39
-
19:38
-
19:29
-
19:27
-
19:18
-
19:16
-
19:15
-
19:11
-
19:03
-
18:58
-
18:55
-
18:34
-
18:33
-
18:24
-
18:19
-
18:10
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:34
-
17:26
-
17:23
-
17:18
-
17:17
-
17:08
-
17:05
-
16:57
-
16:52
-
16:29
-
16:27
-
16:24
-
16:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам