Экс-наставник «ПСЖ» Лоран Блан назначен главным тренером в катарский клуб «Аль-Райян»

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан продолжит карьеру в Катаре. 55-летний французский специалист возглавил «Аль-Райян». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что в тренерский штаб Блана также войдёт бывший футболист «Монако» и «Марселя» Франк Пасси.



Последним клубом в тренерской карьере Блана был «Пари Сен-Жермен». Специалист покинул его в 2016 году. В качестве тренера Блан четыре раза выигрывал чемпионат Франции: один раз — в составе «Бордо» (сезон-2008/2009), трижды — в составе «Пари Сен-Жермен» (сезон-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). Выступая за национальную команду Франции, Блан становился чемпионом мира (1998) и чемпионом Европы (2000).

Лоран Блан: я вернусь в футбол, но в детский