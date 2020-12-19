Обамеянга нет даже в заявке на выездной матч «Арсенала» с «Эвертоном»

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Арсенала» на матч 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало матча — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Холгейт, Годфри, Мина, Дэвис, Дукуре, Айуоби, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.



Запасные: Лоссль, Ольсен, Брэнтуэйт, Кенни, Коулман, Нкунку, Бернард, Гордон, Тосун.



«Арсенал»: Лено, Тирни, Давид Луис, Холдинг, Сака, Мэйтленд-Найлс, Себальос, Эльнени, Нкетиа, Пепе, Виллиан.



Запасные: Рунарссон, Седрик, Бельерин, Колашинац, Мустафи, Уиллок, Смит, Мартинелли, Ляказетт.



В заявке на матч отсутствует нападающий «пушкарей» Пьер-Эмерик Обамеянг.



Подопечные Карло Анчелотти набрали 23 очка и занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (14) — на 15-м месте.

Проморолик к матчу «Эвертон» — «Арсенал»