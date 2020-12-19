Ассоциация футбола Узбекистана выступила с заявлением о словах Юрана про возраст Урунова

Ассоциация футбола Узбекистана выступила с заявлением о словах главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Напомним, специалист сказал, что паспорт хавбека «переписанный».

«Ассоциация Футбола Узбекистана и всё футбольное сообщество Узбекистана с недоумением восприняли прозвучавшее в эфире телеканала «Матч Премьер» обвинение со стороны главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана о том, что игрок нашей национальной сборной Остон Урунов старше на 4-5 лет и «все об этом знают».



Остон Урунов имеет большое количество выступлений на международном уровне за юношеские, молодёжные, олимпийскую и главную сборную страны. В соответствии с требованиями Азиатской Футбольной Конфедерации (АФК) игрок неоднократно проходил МРТ-сканирование лучезапястного сустава, направленное на выявление игроков с заниженным возрастом и их отстранение от турниров, проводимых под эгидой АФК.



Сергей Николаевич, очевидно, оторван от реальности и не имеет представления о текущей ситуации в узбекском футболе. Не только Ассоциация Футбола, но и Правительство нашей Республики прилагают максимальные усилия по недопущению ситуаций с занижением возраста игроков. Документы всех без исключения футболистов, начиная с их раннего возраста, изучаются и проверяются, в том числе, компетентными органами республики.



Остон Урунов – один из самых талантливых и перспективных игроков не только нашей страны, но и всей Азии. Имеющийся интерес к игроку со стороны различных клубов не только России, но и иных европейских стран, также является подтверждением того, что слова Сергея Юрана – ложь. Мы глубоко убеждены в том, что если бы возраст Урунова был занижен и «все об этом знали», к игроку не было бы столь активного интереса за рубежом.



Необдуманные слова Юрана подрывают имидж Остона Урунова и бросают тень на всю систему подготовки футболистов Узбекистана и Азии. Сергей Юран, сам в прошлом футболист, не может не осознавать нанесённый его словами моральный вред игроку. Очевидно, что такие понятия, как «этика», «порядочность», да и просто солидарность с такими же футболистами, каким ещё в недавнем прошлом был сам Юран, ему чужды.



Мы считаем заявление Сергея Юрана безосновательным и безответственным и требуем немедленно предоставить доказательства переписи возраста игрока, либо публично принести извинения как самому футболисту, так и Ассоциации Футбола Узбекистана. Мы также призываем комитет РФС по этике разобрать данный инцидент и дать оценку высказываниям Юрана, дискредитирующим Ассоциацию футбола Узбекистана и игрока национальной сборной нашей страны», — говорится в заявлении ассоциации.