Фёдор Чалов — лучший игрок 19-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Лучшим игроком признан нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1) и получил оценку 9,3. В тройку футболистов с наибольшим рейтингом вошли форвард «Зенита» Артём Дзюба (8,8), забивший «Спартаку» (3:1), и полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор (8,6). Казанцы сыграли с «Ахматом» вничью — 0:0.

Сборная тура: Антон Шунин («Динамо») — 7,6, Илья Самошников («Рубин») — 7,5, Ярослав Ракицкий («Зенит») — 7,9, Александр Мартынович («Краснодар») — 8,0, Марио Фернандес (ЦСКА) — 7,6, Илья Кухарчук («Химки») — 8,5, Вендел («Зенит») — 8,5, Оливер Абильгор («Рубин») — 8,6, Фламарион («Ротор») — 7,9, Артём Дзюба («Зенит») — 8,8, Фёдор Чалов (ЦСКА) — 9,3.