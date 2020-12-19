Месси сравнялся с Роналду по числу исполненных пенальти в Примере
Журналист ESPN Алексис Мартин-Тамайо сообщил на своей странице в «Твиттере», что 33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси после игры 14-го тура Примеры с «Валенсией» (2:2) сравнялся по показателю пробитых одиннадцатиметровых ударов за всю историю испанской Примеры с бывшим нападающим «Реала» Криштиану Роналду, который в настоящее время выступает за «Ювентус» в итальянской Серии А.
Напомним, в игре с «Валенсией» Месси в добавленное к первому тайму время подошёл к «точке», но не сумел переиграть вратаря «летучих мышей». Однако уже спустя несколько секунд он забил свой 643-й гол в составе каталонцев и повторил таким образом рекорд выдающегося бразильского нападающего Пеле по числу голов за одну команду.
Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в составе одной команды
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