Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш получил повреждение во время игры с «Эльче»

Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш получил повреждение во время игры с «Эльче» в 14-м туре испанской Примеры. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «матрасников».



Фелиш был вынужден покинуть поле в середине второго тайма. Португальца заменили на 73-й минуте.



«Жоау Феликсу был нанесён сильный удар в первом тайме. Он вышел на поле и во второй половине, однако чувствовал дискомфорт и боль. Могу сказать, что он очень хорошо отработал несмотря на то, что ему было некомфортно. Будем надеяться, что речь идёт лишь об ушибе. Я понял, что должен дать ему отдохнуть», — приводит слова главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне AS.

Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики» за € 127,2 млн. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2026 года. В сборную Португалии Жоау вызывается с прошлого года.