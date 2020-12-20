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Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш получил повреждение во время игры с «Эльче»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш получил повреждение во время игры с «Эльче»
Футбол / Испания 0
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Португальский полузащитник мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш получил повреждение во время игры с «Эльче» в 14-м туре испанской Примеры. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «матрасников».

Фелиш был вынужден покинуть поле в середине второго тайма. Португальца заменили на 73-й минуте.

«Жоау Феликсу был нанесён сильный удар в первом тайме. Он вышел на поле и во второй половине, однако чувствовал дискомфорт и боль. Могу сказать, что он очень хорошо отработал несмотря на то, что ему было некомфортно. Будем надеяться, что речь идёт лишь об ушибе. Я понял, что должен дать ему отдохнуть», — приводит слова главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне AS.

Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики» за € 127,2 млн. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2026 года. В сборную Португалии Жоау вызывается с прошлого года.

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