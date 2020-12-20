Обамеянг может пропустить до двух недель из-за травмы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии нападающего своей команды Пьера-Эмерика Обамеянга.
«Мы хотим, чтобы он вернулся к команде как можно скорее. У него небольшое растяжение икроножной мышцы, он выбыл на несколько дней. Не знаю, сколько он пропустит – неделю или две, это будет зависеть от восстановления», – цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».
В нынешнем сезоне Обамеянг провёл 15 матчей за «Арсенал», в которых забил 5 голов и сделал одну результативную передачу. В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде уступил «Эвертону» со счётом 1:2. Сначала мяч рикошетом от Роба Холдинга влетел в ворота «канониров», затем Николя Пепе с пенальти сравнял счёт, однако победный гол в составе «ирисок» оформил Йерри Мина.
«Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы не выигрывают уже семь матчей подряд.
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