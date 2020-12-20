Рашфорд: нынешний «Манчестер Юнайтед» способен выигрывать трофеи. В АПЛ ничего не решено

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне.
«Верю, что нынешняя команда способна выигрывать большие трофеи. Мы ещё не пришли к этому, но уже близки. Нужно сделать последний рывок и стать командой, которая сможет завоёвывать трофеи и бороться за победу во всех турнирах.
В больших матчах мы играем наравне с любым соперником и знаем, что способны на это. На поле мы уверены в победе, неважно, играем с „Ливерпулем“, „Манчестер Сити“ или „ПСЖ“. В матчах с топ-клубами мы показываем, что можем дать бой.
В АПЛ ничего не решено. Недавно все говорили, что с „Юнайтед“ покончено, а потом мы выиграли несколько матчей подряд. О „МЮ“ всегда будут говорить, потому что это самый большой клуб в мире. Мы не должны обращать на это внимание. Нужно просто сконцентрироваться, двигаться от матча к матчу и набирать очки», — приводит слова Рашфорда пресс-служба клуба.
«Ман Юнайтед» одержал волевую победу, обыграв «Шеффилд»
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