«Поэтому Гвардиола и отпустил его». Маттеус раскритиковал Зане

Бывший капитан «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением об игре вингера Лероя Зане.

«Зане нужно сделать шаг вперёд, привыкнуть к системе „Баварии“, к высокому агрессивному прессингу. У него есть проблемы с игрой в обороне. Над этим нужно работать.



Поэтому Гвардиола и отпустил его из „Манчестер Сити“. Зане не играет в обороне так, как Пеп представлял. Лерою ещё предстоит учиться. Гнабри и Коман это усвоили. Его ошибка привела к пропущенному голу в матче с „Вольфсбургом“. Всё впереди, но он пришёл в клуб достаточно давно», — приводит слова Маттеуса T-Online.

Зане присоединился к «Баварии» летом 2020 года. В нынешнем сезоне в 16 матчах стал автором 5 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи.