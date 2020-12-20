«Поэтому Гвардиола и отпустил его». Маттеус раскритиковал Зане
Бывший капитан «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением об игре вингера Лероя Зане.
«Зане нужно сделать шаг вперёд, привыкнуть к системе „Баварии“, к высокому агрессивному прессингу. У него есть проблемы с игрой в обороне. Над этим нужно работать.
Поэтому Гвардиола и отпустил его из „Манчестер Сити“. Зане не играет в обороне так, как Пеп представлял. Лерою ещё предстоит учиться. Гнабри и Коман это усвоили. Его ошибка привела к пропущенному голу в матче с „Вольфсбургом“. Всё впереди, но он пришёл в клуб достаточно давно», — приводит слова Маттеуса T-Online.
Зане присоединился к «Баварии» летом 2020 года. В нынешнем сезоне в 16 матчах стал автором 5 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи.
«Бавария» одолела «Вольфсбург» в матче Бундеслиги. Счёт в игре открыл Филипп
Рекомендуем вам
- 20 декабря 2020
-
12:17
-
11:58
-
11:52
-
11:34
-
11:31
-
11:06
-
10:56
-
10:50
-
10:31
-
10:28
-
10:15
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
08:35
-
08:02
-
07:36
-
06:53
-
06:05
-
05:19
-
04:39
-
04:20
-
03:52
-
03:41
-
02:58
-
02:27
-
02:01
-
01:47
-
01:29
-
01:06
-
00:54
-
00:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам