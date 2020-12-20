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Спорное удаление игрока «Шеффилд Юнайтед» после просмотра VAR. Видео

Спорное удаление игрока «Шеффилд Юнайтед» после просмотра VAR. Видео
Футбол / Англия 0
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В стартовом матче воскресной программы 14-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Шеффилд Юнайтед». После первого тайма счёт не открыт — 0:0.

На 40-й минуте произошёл спорный эпизод. Полузащитник гостей Джон Ландстрём влетел в ноги защитнику «чаек» Йоэлу Велтману. Судья сначала показал игроку «клинков» жёлтую карточку, посчитав, что нога полузащитника гостей была согнута. Однако после просмотра VAR рефери изменил решение и удалил Ландстрёма с поля, оставив «Шеффилд Юнайтед» в меньшинстве.

Видео момента нарушения Джона Ландстрёма

«Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 11 очков в 13 матчах, занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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