«Бавария» не будет совершать трансферы зимой

Глава правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о планах на ближайшее трансферное окно.

«Трансферы в январе? Их не будет. С 8 марта мы не провели ни одного матча со зрителями. Это может продлиться до конца сезона. Нужно принять во внимание серьёзность финансовой ситуации. Но ни один игрок не покинет клуб.



Мбаппе? Мы не можем позволить себе этого, с финансовой точки зрения это немыслимо», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.

Вчера, 19 декабря, «Бавария» одержала победу в выездном матче 13-го тура Бундеслиги с «Байером» (2:1). Мюнхенцы, набрав 30 очков в 13 матчах, возглавили турнирную таблицу чемпионата Германии. «Байер» (28) — на 2-м месте, в тройку лидеров также входит «РБ Лейпциг» (28).