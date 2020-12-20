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Лука Йович сообщил о желании покинуть «Реал» в случае отсутствия игровой практики

Лука Йович сообщил о желании покинуть «Реал» в случае отсутствия игровой практики
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович рассказал о перспективах выступления за клуб.

«Каждому игроку будет очень тяжело без игровой практики. Когда форвард не уверен в себе, у него мало что получается. Нападающему просто необходимо забивать. Если у меня и в дальнейшем не будет возможности проявить себя, то, надеюсь, мне представится шанс сменить команду», — приводит слова Йовича Sportklub.rs

Лука Йович перешёл в мадридский «Реал» из португальской «Бенфики» в 2019 году, при этом последний сезон до переезда в Мадрид игрок провёл в составе франкфуртского «Айтрахта». В текущем розыгрыше чемпионата Испании сербский форвард принял участие в четырёх матчах, не отметившись в них результативными действиями.

Излечившийся от коронавируса Лука Йович получил травму и выбыл на 2-3 недели
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