«Лестер» на выезде обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ

Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити». Встреча проходила в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Счёт был открыт на второй добавленной к первому тайму минуте. Ивуарийский защитник «шпор» Серж Орье у угла собственной штрафной толкнул защитника гостей Уэсли Фофана в спину. Судья, прибегнув к помощи VAR, указал на «точку». Нападающий Джейми Варди уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.
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Через 14 минут после перерыва полузащитник «лис» Марк Олбрайтон исполнил навес в штрафную «Тоттенхэма» на всё того же Варди. Автор первого гола в матче из борьбы пробил головой по воротам, мяч попал в колено защитника «шпор» Тоби Алдервейрелда и залетел в ворота. Автогол.
Подопечные Брендана Роджерса набрали 27 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (25) — на четвёртом месте.
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