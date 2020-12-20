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«Лестер» на выезде обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ
Футбол / Англия 0
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Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити». Встреча проходила в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт на второй добавленной к первому тайму минуте. Ивуарийский защитник «шпор» Серж Орье у угла собственной штрафной толкнул защитника гостей Уэсли Фофана в спину. Судья, прибегнув к помощи VAR, указал на «точку». Нападающий Джейми Варди уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

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Через 14 минут после перерыва полузащитник «лис» Марк Олбрайтон исполнил навес в штрафную «Тоттенхэма» на всё того же Варди. Автор первого гола в матче из борьбы пробил головой по воротам, мяч попал в колено защитника «шпор» Тоби Алдервейрелда и залетел в ворота. Автогол.

Видео автогола Алдервейрелда

Подопечные Брендана Роджерса набрали 27 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (25) — на четвёртом месте.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
20 декабря 2020, воскресенье. 17:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 Варди – 45+4' (пен)   0:2 Алдервейрелд – 59' (автогол)
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