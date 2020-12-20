Варди — о матче с «Тоттенхэмом»: сегодня мы заслужили получить три очка

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди прокомментировал победу «лис» в матче 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).



«Мы приехали на этот матч с чётким планом игры и абсолютно точно знали, чего хотим добиться. Это дало нам возможность получить три очка, которые, как нам кажется, мы заслужили.



Нам надо было не давать „Тоттенхэму“ подолгу владеть мячом, но мы знали, что можем позволить себе заманить их на свою половину поля, чтобы проводить контратаки. Как только они подходили к середине поля, мы старались получить мяч обратно, чтобы у нас была возможность создавать опасные моменты у их ворот», — приводит слова Варди BBC.

Видео гола Варди в матче с «Тоттехэмом»

Подопечные Брендана Роджерса набрали 27 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (25) — на четвёртом месте.