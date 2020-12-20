Пиоли прокомментировал гол Леау, ставший самым быстрым в истории Серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги матча 13-го тура Серии А с «Сассуоло». Встреча завершилась победой «Милана» со счётом 2:1. Форвард команды Рафаэл Леау установил новый рекорд Серии А, открыв счёт уже на 7-й секунде.

«У нас есть четыре-пять вариантов розыгрыша мяча после старта игры. И мы хотели использовать что-то, учитывая, что в прошлых матчах нам не хватало агрессии. Похвалю Чалханоглу, Диаса и Леау, которые правильно побежали.

Каждая игра может дать три очка. Я это постоянно говорю своей команде. Мы всегда пытаемся побеждать. Мы не были удовлетворены двумя ничьими.

Январские приобретения? У нас есть чёткое понимание. Руководство знает, что в случае появления подходящих возможностей мы их используем. Если нет, то всё останется по-прежнему», — цитирует Пиоли Football Italia.