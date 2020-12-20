Впервые с 1994 года в топ-4 АПЛ на Рождество не будет ни одного клуба из Лондона

Сегодня, 20 декабря, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм Хотспур» проиграл «Лестер Сити» (0:2), вследствие чего опустился на пятое место в турнирной таблице АПЛ.
Как сообщает Squawka Football, впервые с 1994 года на католическое Рождество на первых четырёх местах в турнирной таблице АПЛ не будет ни одного клуба из Лондона. В Великобритании Рождество празднуют 25 декабря. Следующий,15-й, тур чемпионата Англии начнётся 26 декабря.
На данный момент четвёрка лидеров выглядит так: первое место — «Ливерпуль» (31 очко), второе — «Лестер Сити» (27), третье — «Манчестер Юнайтед» (26) и четвёртое — «Эвертон» (26).
Командами, представляющими столицу Великобритании в АПЛ, являются: «Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм Хотспур», «Фулхэм» и «Челси».
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