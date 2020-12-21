«ПСЖ» включился в гонку за подписанием Алехандро Гомеса из «Аталанты»

Французский «Пари Сен-Жермен» присоединился к «Интеру» и «Милану» в гонку за подписанием в январское трансферное окно 32-летнего аргентинского атакующего полузащитника «Аталанты» Алехандро Гомеса, сообщает Le10sport.com со ссылкой на La Repubblica.

Источник отмечает, что «Аталанта» готова отпустить игрока в ближайшее трансферное окно за сумму € 10-15 млн.

Напомним, известный журналист Фабрицио Романо опубликовал в «Твиттере» сообщение, в котором рассказал, что в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Мидтьюлланном» (1:1) аргентинец подрался с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.



Позже Гомес посредством «сториз» на своей странице в «Инстаграме» обратился к подписчикам, пообещав, что правда об инциденте станет известна, когда он покинет клуб из Бергамо.



Алехандро Гомес с сезона-2014/2015 провёл за «Аталанту» 252 встречи во всех турнирах, в которых отметился 59 забитыми мячами и 71 результативной передачей.