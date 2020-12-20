В «Интере» прокомментировали слухи об интересе к Гомесу на фоне его конфликта с Гасперини

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио прокомментировал слухи об интересе клуба из Милана к нападающему «Аталанты» Алехандро Гомесу, у которого случился конфликт с главным тренером команды 62-летним Джаном Пьеро Гасперини.



«Я бы не стал вмешиваться в чужие дела. Да, мы следили за ситуацией, но в «Аталанте» много наших друзей, и мы уважаем их. Хочу держаться от всех этих разговоров подальше. Но я полагаю, что к Гомесу относятся с уважением во всём футбольном мире. Он хороший игрок, как и все остальные», — приводит слова Аузилио Sky Sport Italia.



Напомним, известный журналист Фабрицио Романо опубликовал в «Твиттере» сообщение, в котором рассказал, что в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Мидтьюлланном» (1:1) аргентинец подрался с главным тренером «Аталанты» Джаном Пьеро Гасперини.



Позже Гомес посредством «сториз» на своей странице в «Инстаграме» обратился к подписчикам, пообещав, что правда об инциденте станет известна, когда он покинет клуб из Бергамо.



В составе «Аталанты» Алехандро выступает с 2014 года, проведя за клуб более 200 матчей.

Гомес останется вне заявки на матч «Аталанты» с «Ромой» после новости о драке с тренером