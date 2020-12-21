Карим Бензема вышел на первое место в чемпионате Испании по системе «гол+пас»

В Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» прошёл матч 14-го тура испанской Примеры. «Эйбар» на своём поле уступил «Реалу» со счётом 1:3. В составе победителей отличились Карим Бензема, Лука Модрич и Лукас Васкес. Бензема в этой встрече также сделал 2 результативные передачи.

Бензема вышел на первое место в чемпионате Испании по системе «гол+пас». В его активе 7 голов и 5 результативных передач. По этому показателю француз сравнялся с футболистом «Сельты» Яго Аспасом (7 голов и 5 передач).

Мадридцы одержали уже четвёртую победу подряд в Примере. «Реал» набрал 29 очков и догнал лидирующий «Атлетико», но «матрасники» провели на два матча меньше. «Эйбар», набрав 15 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Реал» будет принимать «Гранаду», а «Эйбар» в гостях сыграет с «Алавесом».