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Карим Бензема отметился статистическим достижением в матче с «Эйбаром»

Карим Бензема отметился статистическим достижением в матче с «Эйбаром»
Футбол / Испания 0

В Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» завершился матч 14-го тура испанской Примеры. «Эйбар» на своём поле уступил «Реалу» со счётом 1:3.

Как отмечает Opta Jose в «Твиттере», 33-летний французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отличился забитым мячом и результативной передачей в одном матче чемпионата Испании уже в 30-й раз. Лучше показатель только у экс-форварда «сливочных» Криштиану Роналду, который забивал и ассистировал в одном матче в 44 случаях.

Напомним, что в матче с «Эйбаром» Карим Бензема отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.

В текущем сезоне 33-летний форвард провёл 17 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами.

«Реал» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Эйбар»
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