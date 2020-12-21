8 голов и рекорд АПЛ в видеообзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» завершился матч 14-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимал «Лидс Юнайтед» и разгромил соперника со счётом 6:2. В составе победителей дублями отличились Скотт Мактоминай и Бруну Фернандеш и ещё по разу отличились Виктор Линделёф и Дэниел Джеймс. За «Лидс» забивали Лиам Купер и Стюарт Даллас.

Полузащитник манкунианцев Скотт Мактоминай стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, оформившим дубль к третьей минуте матча.

Видеообзор матча. «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед», набрав 26 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед», набрав 17 очков, находится на 14-м месте турнирного зачёта.