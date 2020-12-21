Полузащитник ЦСКА Никола Влашич ответил на вопрос о возможном трансфере в «Зенит», а также поделился мнением, что из московского клуба можно перейти в команду из топ-5 европейских лиг.
«Петербуржцы были готовы заплатить за меня выкупную сумму, но это ценник для европейских клубов? Да, к российским командам те отступные неприменимы. Стараюсь не забивать себе голову и избегать дополнительного давления от пересудов, которые циркулируют в футбольной общественности. Я удалил приложение „Инстаграм“, у меня нет социальных сетей, не хочу читать никакую критику и слухи. Уверен: если ты играешь хорошо, тебя станут хвалить, если плохо — критиковать. Всё в моих руках, надо просто отлично работать. Поэтому стараюсь держать голову в покое.
Учитывая выступление сине-бело-голубых в Лиге чемпионов, такой трансфер стал бы для меня трамплином в Европу? Обе команды сильные, вполне можно и от нас перейти в топовую лигу. ЦСКА — очень большой коллектив. Не знаю, насколько мнение россиян о нём соответствует действительности, но в Хорватии, когда произношу название ЦСКА, люди восклицают: «Ничего себе, такой огромный клуб!» У людей сразу ассоциация, что это очень значимая единица. Я очень благодарен руководству ПФК. Помню, была сложная финансовая ситуация, но боссы всё равно нашли € 15 млн, чтобы выкупить меня. В ответ предан ЦСКА и до конца буду с ним. Считаю, что отсюда могу спокойно перейти в один из топ-5 европейских чемпионатов», — цитирует Влашича «Спорт-экспресс».
- 21 декабря 2020
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