Тренер сборной России объяснил замену Маринато Гильерме в перерыве матча с Сербией

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче рассказал, почему в перерыве матча 6-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Сербии (0:5) был заменён голкипер Маринато Гильерме. Вместо него на поле вышел Сослан Джанаев.

«Там были не только ошибки вратарей и обороны, это ошибки всей команды. Мы поменяли вратаря не из-за пропущенных им четырёх голов. Надо чётче руководить обороной. И надо видеть, какие зоны закрывать, кому подсказывать.



Есть язык тела, который показывает, как спортсмен себя чувствует. Это как в боксе. Если ты в нокдауне, руки уже не поднимаешь. А когда соперник тебя, можно сказать, окучивает, то тренер выбрасывает полотенце, чтобы остановить борьбу. Здесь то же самое — понятно, что это не его голы, но видно, что он не владел ситуацией, и поэтому надо было ему помочь.



Просил ли сам Гилерме замену в перерыве? В спорте такого не бывает, чтобы спортсмен пришёл и сказал, что не будет играть. Футболисты иногда даже с травмами выходят на поле. В жизни я всегда руководствовался девизом: „Можно упасть, но нельзя лежать. Нужно обязательно подняться и идти дальше“. Желаю нашим голкиперам того же», — цитирует Стауче ТАСС.