Бывший тренер тбилисского «Динамо» возглавил «Уотфорд»
«Уотфорд» на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, смешившего уволенного Владимира Ивича.
С этого дня руководить английской командой будет Хиско Муньос. Условия контракта не разглашаются. Вместе с наставником в клуб пришли два его помощника.
Последним местом работы Хиско было тбилисское «Динамо», которое под его руководством в этом году стало чемпионом Грузии. Ранее он входил в штаб команды, а также работал в «Химнастике». В бытность футболистом Муньос выступал за оба этих клуба, а также защищал цвета «Валенсии», «Бетиса», «Леванте», «Рекреативо» и «Тенерифе».
«Уотфорд», набрав в 20 матчах 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа.
«Уотфорд» отправил в отставку главного тренера Владимира Ивича
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
11:18
-
11:16
-
11:01
-
10:50
-
10:31
-
10:17
-
10:00
-
09:57
-
09:31
-
09:29
-
09:22
-
09:01
-
09:00
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
07:49
-
06:57
-
06:37
-
06:24
-
06:07
-
05:54
-
05:34
-
04:46
-
04:18
-
03:58
-
03:36
-
03:15
-
02:43
-
02:32
-
02:05
-
01:46
-
01:35
-
01:29
-
01:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам