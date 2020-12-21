Бывший тренер тбилисского «Динамо» возглавил «Уотфорд»

«Уотфорд» на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, смешившего уволенного Владимира Ивича.



С этого дня руководить английской командой будет Хиско Муньос. Условия контракта не разглашаются. Вместе с наставником в клуб пришли два его помощника.



Последним местом работы Хиско было тбилисское «Динамо», которое под его руководством в этом году стало чемпионом Грузии. Ранее он входил в штаб команды, а также работал в «Химнастике». В бытность футболистом Муньос выступал за оба этих клуба, а также защищал цвета «Валенсии», «Бетиса», «Леванте», «Рекреативо» и «Тенерифе».



«Уотфорд», набрав в 20 матчах 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа.

«Уотфорд» отправил в отставку главного тренера Владимира Ивича