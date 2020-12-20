«Уотфорд» отправил в отставку главного тренера Владимира Ивича
Владимир Ивич покинул пост главного тренера «Уотфорда», сообщается на официальном сайте английского клуба. Вместе со специалистом клуб покинул и весь его тренерский штаб.
«Клуб благодарит Ивича и его штаб за работу в нынешнем сезоне и желает успехов в будущем», — говорится в заявлении «Уотфорда».
Клуб не сообщил, кто будет исполнять тренерские обязанности после ухода наставника. Ивич возглавлял «Уотфорд» с августа 2020 года. Сербский специалист работал в ПАОК и «Маккаби» из Тель-Авива.
«Уотфорд» в 20 матчах набрал 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Норвич» (43). В тройку лидеров входят «Борнмут» (38) и «Суонси Сити» (36).
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