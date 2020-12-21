«Бёрнли» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 21 декабря, состоится матч «Бёрнли» — «Вулверхэмптон». Встреча 14-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Ли Мэйсоном. Помогать ему будут ассистенты Марк Скоулз и Гарри Леннард. Резервный рефери — Джонатан Мосс.
«Бёрнли», набрав 10 очков в 12 турах, занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая находящемуся на спасительной 17-й строчке «Фулхэму» по дополнительным показателям. «Вулверхэмптон» (20) располагается на 11-м месте. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (31).
Промо матча «Бёрнли» — «Вулверхэмптон»:
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