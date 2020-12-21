В «Спартаке» отреагировали на дисквалификацию Доменико Тедеско

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал участников конфликта в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Спартак» (1:0). Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско был оштрафован на 50 тыс. рублей и дисквалифицирован на три матча.
«Запросили в КДК мотивационную часть решения. После изучения материалов сформируем свою позицию», — сказал директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, Тедеско показывал в сторону скамейки запасных жест «шелест купюр». Также конфликт произошёл в подтрибунном помещении, где наставник «Спартака» вступил в перепалку с вратарём «Сочи» Сосланом Джанаевым. Между представителями команд произошла потасовка, а Тедеско затем заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударили. Сообщалось, что это мог сделать Жоаозиньо, однако он признан невиновным. Бородина же Доменико обвинил в расизме, поскольку тот сказал ему «Это наша земля».
- 21 декабря 2020
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