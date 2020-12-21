Капитан «Химок» Тихий интересен нескольким клубам РПЛ

Защитник и капитан подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий интересен нескольким клубам Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Активнее всех в отношении защитника ведёт себя казанский «Рубин», который хочет видеть игрока в своих рядах», — сказал источник «Чемпионату».

Контракт Тихого с «Химками» истекает в конце сезона-2020/2021. В нынешнем чемпионате защитник провёл в составе «Химок» 18 матчей. Подмосковная команда набрала 25 очков в 19 турах Российской Премьер-Лиги и занимает 11-е место в турнирной таблице. После зимней паузы подопечные Игоря Черевченко проведут матч с «Крыльями Советов» в 1/8 финала Кубка России. В 20-м туре чемпионата «Химки» дома сыграют с «Уфой».