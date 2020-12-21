«Сочи» контактировал с Шамилем Газизовым
«Сочи» контактировал с бывшим генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым на предмет назначения на аналогичную должность. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанные друг с другом.
Газизов был назначен на пост генерального директора «Спартака» минувшим летом, а в этом месяце его отправили в отставку. До прихода в московский клуб управленец долгое время работал в «Уфе».
Ранее известный блогер Василий Уткин поделился информацией о подробностях увольнения Газизова из «Спартака».
Пост генерального директора «Сочи» в настоящее время занимает Дмитрий Рубашко. Команда, набрав 33 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Спартаку» (35), ЦСКА (37) и «Зениту» (41).
Газизов рассказал, какие у него возникли разночтения в «Спартаке»
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