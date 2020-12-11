Газизов рассказал, какие у него возникли разночтения в «Спартаке»

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал уход из московского клуба. Функционер покинул клуб через полгода после перехода в «Спартак» из «Уфы». Сообщалось, что Газизов остался недоволен назначением на пост спортивного директора Дмитрия Попова.

«Как преподнесли возвращение Попова? Как данность. Сказали, что так будет — и всё. Владелец имеет право на всё.

Объяснили ли, как будет строиться работа? В этом и были разночтения. На мой взгляд, генеральный менеджер отвечает за все процессы и несёт личную ответственность. Появляются другие люди — ответственность перед болельщиками и владельцем размывается. Когда это происходит, спрашивать уже не с кого. Мне такая позиция была не нужна.

Почему не доработал до зимней паузы? Я сам попросил. Понял, что превращаюсь в обычного клерка, чего не хотел бы. Считаю, что надо быть личностью — плохой или хорошей, но оставаться профессионалом до конца. Надеюсь, люди, которые это понимают, оценили», — цитирует Газизова Sport24.