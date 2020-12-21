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В «Сочи» рассказали, зачем сотрудник клуба встречался с судьёй после матча со «Спартаком»

В «Сочи» рассказали, зачем сотрудник клуба встречался с судьёй после матча со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, зачем сотрудник клуба встречался с судьёй после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошёл начальник команды. Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями. РФС рассматривает проект, при котором клубы не должны контактировать с судьями. Мы его поддерживаем. Мы привозим судей на стадион, развозим в аэропорт. Зачем здесь всё высасывать из пальца? Другое дело, что когда будет принято правило, что клубы не ответственны за перемещения судей, то станет легче. Тогда контактов не будет. Алкоголь на столе? Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Судью игры «Сочи» — «Спартак» отстранят. Его заметили в ресторане с представителями хозяев
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