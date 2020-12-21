Куман раскритиковал арбитра, не назначившего пенальти в ворота «Реала» в матче с «Эйбаром»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман остался недоволен судейством Хосе Мунуэры Монтеры, который работал на матче 14-го тура Примеры «Эйбар» — «Реал» (1:3). При счёте 1:2 в концовке встречи арбитр не назначил пенальти в ворота «Реала», несмотря на то что мяч попал в локоть капитану мадридцев Серхио Рамосу.
«Я не понимаю. Как я уже говорил в день матча с «Реалом», я не хочу это снова повторять, но девять из десяти болельщиков из Мадрида согласятся, что это пенальти, однако арбитр решил иначе.
Я считаю, что это пенальти, вот и всё. Но судья и арбитр, работавший с VAR, приняли другое решение. Если спрашивать меня, то это пенальти», — цитирует Кумана El Mundo Deportivo.
«Реал», набрав в 14 матчах 29 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Барселона» располагается на пятом месте, отставая от «Реала» на восемь очков, но провела на матч меньше.
- 21 декабря 2020
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