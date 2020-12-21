АПЛ объявила ещё о семи положительных результатах тестов на коронавирус
Английская Премьер-лига подтвердила, что во время последнего тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус было получено ещё 7 положительных результатов.
«Английская Премьер-лига сегодня, 21 декабря, может подтвердить, что в период с понедельника, 14 декабря, по воскресенье, 20 декабря, 1569 игроков и сотрудников клубов прошли тестирование на COVID-19. У семи из них — положительные результаты тестов. Игроки или сотрудники клубов, получившие положительный результат, будут изолированы на 10 дней», — приводит заявление АПЛ Sky Sports.
Это был уже 16-й раунд тестирования в нынешнем сезоне.
На прошлой неделе в результате тестирования игроков и персонала команд английской Премьер-лиги было выявлено 6 положительных результатов тестов.
Болельщики могут попасть на трибуны всего на четырёх стадионах АПЛ
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
23:35
-
23:26
-
23:20
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:47
-
22:38
-
22:23
-
22:20
-
22:17
-
22:07
-
21:44
-
21:14
-
21:05
-
20:57
-
20:55
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:24
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:12
-
19:05
-
19:03
-
18:52
-
18:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам