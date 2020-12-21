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АПЛ объявила ещё о семи положительных результатах тестов на коронавирус

АПЛ объявила ещё о семи положительных результатах тестов на коронавирус
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига подтвердила, что во время последнего тестирования игроков и сотрудников клубов на коронавирус было получено ещё 7 положительных результатов.

«Английская Премьер-лига сегодня, 21 декабря, может подтвердить, что в период с понедельника, 14 декабря, по воскресенье, 20 декабря, 1569 игроков и сотрудников клубов прошли тестирование на COVID-19. У семи из них — положительные результаты тестов. Игроки или сотрудники клубов, получившие положительный результат, будут изолированы на 10 дней», — приводит заявление АПЛ Sky Sports.

Это был уже 16-й раунд тестирования в нынешнем сезоне.

На прошлой неделе в результате тестирования игроков и персонала команд английской Премьер-лиги было выявлено 6 положительных результатов тестов.

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