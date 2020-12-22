Кроос потроллил пользователя, который раскритиковал его в «Твиттере»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос с иронией воспринял критику, с которой на него обрушился один из пользователей. Подписчик Крооса оставил запись на немецком языке, на которую ответил футболист.
«200 касаний мяча, 190 пасов назад или на 3-5 метров! Почему игрок с зарплатой € 20 млн евро за сезон не может играть лучше? Он не лидер, скукотень!» — написал пользователь.
«Почему ты так недооцениваешь мою зарплату, Артур? Всё остальное написано верно, конечно! Счастливого Рождества!» — написал в ответ Кроос.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Крооса.
Немецкий полузащитник перешёл в «Реал» в 2014 году из «Баварии». В составе мадридцев он выиграл два чемпионских титула в Примере, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов. Помимо этого, немец завоевал два Суперкубка Испании, два европейских Суперкубка и четыре кубка как победитель клубного чемпионата мира.
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