Санти Касорла признан игроком года в сборной Испании

Испанское издание Marca признало Санти Касорлу лучшим игроком сборной Испании 2019 года.

36-летний футболист вернулся в состав сборной своей страны в мае 2019 года. До этого он пять лет не вызывался в команду, проведя последний матч в 2015 году со сборной Англии (2:0).

В рамках квалификации к чемпионату Европы 2021 года Касорла сыграл за сборную четыре матча – в игре с Фарерскими островами он провёл на поле все 90 минут, в матче с норвежцами вышел на 64-й минуте, в игре с Мальтой провёл на поле 53 минуты и забил гол, а в матче с Румынией был заменён на 68-й минуте.

Летом 2020 года Касорла ушёл из «Вильярреала» в катарский «Аль-Садд». Ранее испанец выступал за «Рекреативо», «Малагу» и лондонский «Арсенал». В составе «канониров» Касорла трижды становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии (в 2014, 2015 и 2017 годах). В составе сборной Испании игрок становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.