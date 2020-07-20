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Санти Касорла продолжит карьеру в «Аль-Садде», который тренирует Хави

Санти Касорла продолжит карьеру в «Аль-Садде», который тренирует Хави
Футбол / Прочие турниры 0

«Аль-Садд» в своём «твиттере» анонсировал переход полузащитника Санти Касорлы.

35-летний футболист уже достиг договорённости с катарским клубом и в скором времени прибудет в Доху, чтобы урегулировать формальности и присоединиться к команде. В свой новый клуб хавбек перейдёт на правах свободного агента. В «Аль-Садде» Санти воссоединится с бывшим партнёром по сборной Испании Хави Эрнандесом, занимающим пост главного тренера коллектива.

«Санти, добро пожаловать в наш клуб. Желаем всего наилучшего и множества трофеев в составе нашей команды. Спасибо!» — говорится в сообщении «Аль-Садда».

Последним клубом Касорлы был «Вильярреал», который он покинул по окончании минувшего розыгрыша чемпионата Испании. В ходе своей карьеры полузащитник также выступал за «Рекреативо», «Малагу» и «Арсенал».

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