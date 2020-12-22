Финал молодёжного чемпионата в Бразилии закончился массовой дракой команд. Видео

Финальный матч чемпионата Бразилии среди юношей до 17 лет между клубами «Атлетико Паранаэнсе» и «Флуминенсе» закончился массовой дракой команд.
В концовке первого тайма игрок хозяев нарушил правила на форварде гостевой команды. Затем между футболистами возникла стычка, после которой разгорелся конфликт с участием футболистов обеих команд. После этого на поле стали выбегать представители клубов, игроки со скамейки запасных и арбитры матча. Общими усилиями драку удалось остановить. Как сообщают бразильские СМИ, по итогам перепалки девять футболистов были удалены. Финальный матч завершился победой «Флуминенсе» со счётом 2:1. Гостевая команда стала чемпионом Бразилии.
Видео можно посмотреть в "твиттере" Curiosidades Brasil. Права на ролик принадлежат CBF.
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