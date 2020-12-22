Читатели «Чемпионата» ждут в «Спартаке» Бердыева, Карпина или Карреру
«Чемпионат» провёл голосование, в котором читатели выбирали нового главного тренера для московского «Спартака». Напомним, нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско заявил, что не продлит действующий контракт, истекающий летом.
Больше всего голосов набрал экс-рулевой «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев – 19% от общего количества. Не сильно от него отстали два бывших тренера «Спартака» – Валерий Карпин (17%), ныне возглавляющий «Ростов», и Массимо Каррера (15). 10% голосовавших сделали выбор в пользу экс-футболиста красно-белых, а ныне наставника «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана.
Маурисио Почеттино, Станислав Черчесов, Леонарду Жардим, Юрий Сёмин, Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти набрали менее 10%.
Жардим — основной кандидат на пост тренера «Спартака». Он хочет получать € 6 млн в год
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