Читатели «Чемпионата» ждут в «Спартаке» Бердыева, Карпина или Карреру

«Чемпионат» провёл голосование, в котором читатели выбирали нового главного тренера для московского «Спартака». Напомним, нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско заявил, что не продлит действующий контракт, истекающий летом.



Больше всего голосов набрал экс-рулевой «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев – 19% от общего количества. Не сильно от него отстали два бывших тренера «Спартака» – Валерий Карпин (17%), ныне возглавляющий «Ростов», и Массимо Каррера (15). 10% голосовавших сделали выбор в пользу экс-футболиста красно-белых, а ныне наставника «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана.



Маурисио Почеттино, Станислав Черчесов, Леонарду Жардим, Юрий Сёмин, Маурицио Сарри и Лучано Спаллетти набрали менее 10%.

Жардим — основной кандидат на пост тренера «Спартака». Он хочет получать € 6 млн в год