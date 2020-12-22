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РПЛ впервые при Сергее Прядкине закончила год с дефицитом бюджета

РПЛ впервые при Сергее Прядкине закончила год с дефицитом бюджета
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуации с бюджетом лиги. По словам руководителя, коронавирус серьёзно ударил по финансовой составляющей РПЛ.

«Коронавирус повлиял. За моим руководством мы впервые уходим с минусом, обстоятельства реальные. Субарендаторы ушли из лиги, увеличились расходы в связи с санрегламентом. Всё, что необходимо, мы указали клубам, они поддержали дорожную карту.

Спонсорский бюджет давно утверждён, это всё касается только внутреннего бюджета лиги. Вместе с этой дорожной картой мы должны выйти в ноль, это реально. Дефицит ощущает не только РПЛ, но и другие структуры нашего футбола», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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