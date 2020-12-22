Каррагер: не верю, что Салах покинет «Ливерпуль». Время для перехода в «Реал» ушло

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о слухах про возможный переход нападающего красных Мохамеда Салаха в мадридский «Реал».



«Не думаю, что это вообще имеет смысл обсуждать. Такая проблема была у «Ливерпуля» несколько лет назад. Даже когда «Манчестер Юнайтед» побеждал, а Криштиану Роналду уходил, казалось, что для него это шаг вперёд, потому что «Реал» – это «Реал». Но сейчас, я думаю, оба испанских гранда заметно сдали в позициях.



Салаху остаётся два с половиной года по контракту. Я не вижу в этом проблемы, потому что «Реал» потратил кучу денег на Эдена Азара, когда ему было 28 или 29 лет. Салах как раз приближается к этому возрасту, и мне кажется, что такой трансфер имел бы смысл год или два назад. Когда покупаешь футболиста за большие деньги, ты хочешь, чтобы ему было 25 или 26 лет – так вложения могут окупиться. Если бы Салах всё же ушёл, во что я не верю, то «Ливерпуль» бы очень хорошо заработал, но я думаю, что время для такого трансфера ушло из-за его возраста», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Видео красивого гола Салаха в ворота «Кристал Пэлас»: