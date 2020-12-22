Бывший игрок «Ливерпуля»: на месте Салаха я бы ненавидел «Реал»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мыслями о слухах про возможный уход из клуба нападающего Мохамеда Салаха. Сообщалось, что 28-летний египтянин рассказал друзьям о желании перейти в мадридский «Реал».
«Если ты футболист уровня Салаха, тебя всегда будут связывать с «Реалом», «Барселоной» и другими топ-клубами. Следующим будет Гарри Кейн, потому что «Тоттенхэм» начал сдавать. О Садио Мане тоже много говорят. Это одни из лучших форвардов в мире.
На месте Салаха я бы ненавидел «Реал» после того финала Лиги чемпионов и инцидента с Рамосом. Всё зависит от Юргена Клоппа и того, чего он хочет. Тренеру нужно доверять в таких ситуациях. Сейчас футболисты очень сильны, и если они хотят уйти, то делают это», — написал Олдридж в своей колонке для Liverpool Echo.
Видео красивого гола Салаха в ворота «Кристал Пэлас»:
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