Бывший игрок «Ливерпуля»: на месте Салаха я бы ненавидел «Реал»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мыслями о слухах про возможный уход из клуба нападающего Мохамеда Салаха. Сообщалось, что 28-летний египтянин рассказал друзьям о желании перейти в мадридский «Реал».



«Если ты футболист уровня Салаха, тебя всегда будут связывать с «Реалом», «Барселоной» и другими топ-клубами. Следующим будет Гарри Кейн, потому что «Тоттенхэм» начал сдавать. О Садио Мане тоже много говорят. Это одни из лучших форвардов в мире.



На месте Салаха я бы ненавидел «Реал» после того финала Лиги чемпионов и инцидента с Рамосом. Всё зависит от Юргена Клоппа и того, чего он хочет. Тренеру нужно доверять в таких ситуациях. Сейчас футболисты очень сильны, и если они хотят уйти, то делают это», — написал Олдридж в своей колонке для Liverpool Echo.

Видео красивого гола Салаха в ворота «Кристал Пэлас»: