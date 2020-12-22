Буффона обвинили в богохульстве. Федерация футбола Италии начала расследование

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обвиняется в богохульстве, информирует Football Italia. Предположительно, футболист произнёс богохульную фразу во время матча 12-го тура Серии А с «Пармой».



Инцидент был зафиксирован на аудиозаписи, однако не попал в поле зрения ни одной из камер. Фразу не слышал и судья, обслуживавший встречу, поэтому дисциплинарная комиссия не приняла никаких мер по окончании матча.



Однако на фоне обсуждения этого момента Федерация футбола Италии всё же начала расследование. Отметим, что богохульство считается худшим видом ругательства в итальянском языке. Если вина вратаря будет доказана, его дисквалифицируют на один матч.



В нынешнем сезоне чемпионата Италии Буффон сыграл в четырёх матчах.

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