Зидан прокомментировал слова Кумана, раскритиковавшего судью матча «Реала» с «Эйбаром»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова наставника «Барселоны» Рональда Кумана, недовольного судейством Хосе Мунуэры Монтеры, работавшего на матче 14-го тура Примеры «Эйбар» — «Реал» (1:3). Напомним, при счёте 1:2 в концовке встречи арбитр не назначил пенальти в ворота «Реала», несмотря на то что мяч попал в локоть капитану мадридцев Серхио Рамосу.



«Стараюсь никогда не общаться с судьями. Арбитры – такие же участники игры. Они могут ошибаться, как и футболисты, как и все мы в обычной жизни. Что касается слов Кумана, то оставлю их без комментариев, так как целиком сосредоточен на завтрашнем матче.



Всякий раз, когда в матчах «Реала» случаются связанные с судейством спорные моменты, возникает много разговоров. Это немного раздражает», — приводит слова Зидана Marca.

Куман раскритиковал арбитра, не назначившего пенальти в ворота «Реала» в матче с «Эйбаром»