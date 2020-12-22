«Валенсия» с Черышевым в составе уступила «Севилье»
В Валенсии на стадионе «Месталья» завершился матч 15-го тура испанской Примеры. «Валенсия» на своём поле уступила «Севилье». Встреча закончилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 81-й минуте забил Сусо, ему ассистировал Жоан Жордан.
В стартовом составе «Валенсии» на этот матч вышел российский полузащитник Денис Черышев. Его заменили на 69-й минуте — вместо Черышева на поле вышел Юнус Муса.
«Севилья» набрала 23 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (15) занимает лишь 13-е место. В пяти последних встречах в Примере «летучие мыши» набрали всего два очка.
В следующем туре «Валенсия» в гостях встретится с «Гранадой». «Севилья» на домашнем поле примет «Вильярреал».
Испания - Примера. 15-й тур
22 декабря 2020, вторник. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Сусо – 81'
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