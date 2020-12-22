«Валенсия» с Черышевым в составе уступила «Севилье»

В Валенсии на стадионе «Месталья» завершился матч 15-го тура испанской Примеры. «Валенсия» на своём поле уступила «Севилье». Встреча закончилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 81-й минуте забил Сусо, ему ассистировал Жоан Жордан.

В стартовом составе «Валенсии» на этот матч вышел российский полузащитник Денис Черышев. Его заменили на 69-й минуте — вместо Черышева на поле вышел Юнус Муса.

«Севилья» набрала 23 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (15) занимает лишь 13-е место. В пяти последних встречах в Примере «летучие мыши» набрали всего два очка.

В следующем туре «Валенсия» в гостях встретится с «Гранадой». «Севилья» на домашнем поле примет «Вильярреал».