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Андронов: Карреру в «Локомотив» активно лоббирует агент Гурцкая. Шансы весьма велики

Андронов: Карреру в «Локомотив» активно лоббирует агент Гурцкая. Шансы весьма велики
Футбол / РПЛ 0
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Комментатор Алексей Андронов высказался об увольнении из греческого АЕКа 56-летнего итальянского специалиста Массимо Карреры, известного по работе в московском «Спартаке».

«Больше всего это (увольнение Карреры из АЕКа – прим. «Чемпионата») должно волновать Николича. Карреру в «Локо» активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики», — написал Андронов в своём телеграмм-канале.

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 Массимо признали лучшим тренером чемпионата России.

«Локомотив» в 19 встречах набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В Лиге чемпионов «железнодорожники» заняли последнее место в турнирной таблице в своей группе. В итоге они не смогли выйти в следующий раунд еврокубков.

Агент Массимо Карреры прокомментировал слухи о возможном возвращении тренера в «Спартак»
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