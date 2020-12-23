Анчелотти рассказал, что мог возглавить «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о несостоявшемся назначении на пост наставника «Манчестер Юнайтед».
«Хотите, чтобы я рассказал о «Манчестер Юнайтед»? Могу сказать, что у меня по-прежнему потрясающие отношения с сэром Алексом Фергюсоном и мы с ним встречались, когда он решил закончить с футболом. Но я был близок к назначению в «Реал». Я ценю тот факт, что Фергюсон обратился ко мне в тот момент. На этом всё, другой возможности возглавить «Манчестер Юнайтед» у меня не было.
Конечно, это потрясающий клуб, прекрасная команда. Я много раз сталкивался с ними, когда там был сэр Алекс, а я работал в «Челси». Очень уважаю «Манчестер Юнайтед» как команду и клуб. Это исторический клуб для мирового футбола, как «Милан» и «Реал», — цитирует Анчелотти Goal.com.
- 23 декабря 2020
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