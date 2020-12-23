«Бенфика» заинтересовалась полузащитником донецкого «Шахтёра» Коваленко

Украинский полузащитник донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко может продолжить карьеру в «Бенфике». Представители клуба уже связались с футболистом и вступили в переговоры о возможном трансфере, сообщает Record.



24-летний полузащитник является воспитанником донецкого «Шахтёра». Игрок выступает за основную команду с 2015 года. Действующий контракт Коваленко с клубом рассчитан до 2021 года. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 11 матчей и забил четыре гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 4,5 млн.



В 2016 году Коваленко дебютировал за сборную Украины. В составе национальной команды полузащитник провёл 30 матчей и отдал одну результативную передачу, получив четыре жёлтые карточки.

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