«Аталанта» планирует подписать хавбека донецкого «Шахтёра»
«Аталанта» планирует подписать контракт с полузащитником донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Виктором Коваленко, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, клуб из Бергамо в ближайшее время подпишет с хавбеком предварительный договор. Соглашение Коваленко с «горняками» истекает в июне 2021 года. Соответственно, он может вести переговоры с другими клубами. «Шахтёр» несколько раз предлагал Виктору новый контракт, но 24-летний футболист отвечал отказом.
В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги полузащитник провёл 8 матчей, в которых забил 4 гола. Коваленко является воспитанником донецкой команды. Он привлекается к матчам за основу с 2013 года. В сборную Украины хавбек вызывается с 2016 года.
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