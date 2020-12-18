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«Аталанта» планирует подписать хавбека донецкого «Шахтёра»

«Аталанта» планирует подписать хавбека донецкого «Шахтёра»
Футбол / Италия 0

«Аталанта» планирует подписать контракт с полузащитником донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Виктором Коваленко, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб из Бергамо в ближайшее время подпишет с хавбеком предварительный договор. Соглашение Коваленко с «горняками» истекает в июне 2021 года. Соответственно, он может вести переговоры с другими клубами. «Шахтёр» несколько раз предлагал Виктору новый контракт, но 24-летний футболист отвечал отказом.

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги полузащитник провёл 8 матчей, в которых забил 4 гола. Коваленко является воспитанником донецкой команды. Он привлекается к матчам за основу с 2013 года. В сборную Украины хавбек вызывается с 2016 года.

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