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Специальный советник генсекретаря РФС Эллерей провёл анализ работы видеоассистентов судей

Специальный советник генсекретаря РФС Эллерей провёл анализ работы видеоассистентов судей
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провёл анализ работы видеоассистентов в некоторых моментах из матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ротор» — «Арсенал», 80-я минута. Выводы:

Судья принял правильное решение назначить пенальти;
Очень эффективная работа VAR/AVAR по проверке как на предмет пенальти, так и возможного офсайда во время естественной остановки игры;
VAR/AVAR правильно сделали вывод и не вмешались в решение судьи.

«Химки» — «Локомотив», 84-я минута. Выводы:

Нарушения правил (игра рукой) со стороны игрока «Химок» при развитии атаки не было;
Игрок «Химок» не находился за линией офсайда;
Поэтому необходимости во вмешательстве со стороны VAR не было;
Гол был засчитан верно», — сообщается на официальном сайте организации.

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