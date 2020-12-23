Специальный советник генсекретаря РФС Эллерей провёл анализ работы видеоассистентов судей

Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провёл анализ работы видеоассистентов в некоторых моментах из матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Ротор» — «Арсенал», 80-я минута. Выводы:



Судья принял правильное решение назначить пенальти;

Очень эффективная работа VAR/AVAR по проверке как на предмет пенальти, так и возможного офсайда во время естественной остановки игры;

VAR/AVAR правильно сделали вывод и не вмешались в решение судьи.



«Химки» — «Локомотив», 84-я минута. Выводы:



Нарушения правил (игра рукой) со стороны игрока «Химок» при развитии атаки не было;

Игрок «Химок» не находился за линией офсайда;

Поэтому необходимости во вмешательстве со стороны VAR не было;

Гол был засчитан верно», — сообщается на официальном сайте организации.

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