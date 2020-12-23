Специальный советник генсекретаря РФС Эллерей провёл анализ работы видеоассистентов судей

Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провёл анализ работы видеоассистентов в некоторых моментах из матчей 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ротор» — «Арсенал», 80-я минута. Выводы:
Судья принял правильное решение назначить пенальти;
Очень эффективная работа VAR/AVAR по проверке как на предмет пенальти, так и возможного офсайда во время естественной остановки игры;
VAR/AVAR правильно сделали вывод и не вмешались в решение судьи.
«Химки» — «Локомотив», 84-я минута. Выводы:
Нарушения правил (игра рукой) со стороны игрока «Химок» при развитии атаки не было;
Игрок «Химок» не находился за линией офсайда;
Поэтому необходимости во вмешательстве со стороны VAR не было;
Гол был засчитан верно», — сообщается на официальном сайте организации.
- 23 декабря 2020
-
14:57
-
14:47
-
14:24
-
14:08
-
14:02
-
13:41
-
13:40
-
13:21
-
13:13
-
12:43
-
12:40
-
12:13
-
12:00
-
11:52
-
11:19
-
11:08
-
10:53
-
10:49
-
10:36
-
10:35
-
10:25
-
10:10
-
10:03
-
09:59
-
09:34
-
09:18
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:03
-
06:12
-
05:26
-
04:45
-
04:20
-
03:41